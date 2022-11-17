2022/11/17 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لعشاق قطع الليغو الطموحين الذين يرغبون بمحاكاة تجربة باريسية في منازلهم، تحقيق ذلك من خلال مجموعة برج إيفل الخاصة بهم، والتي يصل ارتفاعها إلى 1.49 متر (4.8 قدم)، أي أطول هيكل للشركة على الإطلاق.

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