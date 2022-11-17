2022/11/17 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس ، الشروع بتوزيع الكتب المنهجية على المدارس وحث الإدارات على متابعة حصصهم المقررة والابتعاد عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخير .وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن الشروع بتوزيع الكتب المنهجية على المدارس المركز الخبري الوطني.

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