2022/11/17 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي على خلفية حادثتي حريق بالمطار خلال يومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريقان خلال أيام في مطار بغداد.. تحقيق وإعفاء 3 قيادات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريقان خلال أيام في مطار بغداد.. تحقيق وإعفاء 3 قيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).