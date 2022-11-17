2022/11/17 | 15:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BzWPFLZaRGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنتقادات تطال وزارة الاتصالات لتبنيها إنشاء نظام مروري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنتقادات تطال وزارة الاتصالات لتبنيها إنشاء نظام مروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).