طلب نيابي بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان (وثيقة)

2022/11/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن محافظة النجف، احمد الشرماني، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء المجلس، معززا طلبه بقوائم لتواقيع جمعها النواب.

وقال النائب في وثيقة الطلب، وتلقتها (بغداد اليوم)، إنه "انطلاقاً من كون النائب هو ممثل عن الشعب من اجل سن القوانين التي تخدم ابناء بلده وتنصفهم و يراقب عمل المؤسسات التنفيذية لتحقق لهم مصالحهم و تلبي احتياجاتهم عدا ذلك فان اغلب الامتيازات التي منحت للنائب بصورة خاصة و الدرجات الخاصة على وجه العموم هي غير عادلة ولا تنسجم مع المادة(5) من الدستور العراقي و التي نصت على ان السيادة للقانون و الشعب مصدر السلطات وفي مقدمتها الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب التي تبلغ عشرات اضعاف ما يتقاضاه موظفين خدموا الدولة العراقية قرابة الاربعون عاماً، عن خدمة تطوعية ترشح اليها النائب بنفسه قد لا تكمل الاربع سنوات وهذا الامر يعد عاملاً اساسياً في فقدان ثقة المواطن بأعلى سلطة تشريعية في الدولة ".

وتابع: "نرفق طياً قوائماً تحمل تواقيع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمين المخصصة لاستحصال موافقة سيادتكم في ادراج فقرة تعديل المادة (١٣) من قانون مجلس النواب العراقي المتعلقة بالمرتبات التقاعدية لأعضاء المجلس كونها تعد مخالفة صريحة لقانون التقاعد العام و تمييزاً بين المواطنين حيث تمنح حقوقاً تقاعدية لمن تقل اعمارهم عن خمسين سنة من النواب و تعتبر فترة الاربعة سنوات يقضيها النائب في الدورة الانتخابية 15 سنة لأغراض التقاعد ".

واضاف: "علماً ان هذه المؤسسة وجدت لتكون راعية لمصالح الشعب و حقوقه وصوته الصادق الصادح بإنصافه ورفع الحيف عنه .



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