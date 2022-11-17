وزير الموارد المائية يصادق على إجراءات تعيين العقود في الوزارة

2022/11/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صادق وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس،على تعيين كافة موظفي العقود في الوزارة وتشكيلاتها وإرسالها الى وزارة المالية.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هذه الإجراءات تأتي بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإكمال إجراءات تعيين المتعاقدين مع الوزارات وإرسالها لوزارة المالية لتحويلهم على الملاك الدائم".

واضاف، ان "الوزارة إتخذت كافة إجراءات التعيين لشمول مايقارب ستة الاف متعاقد في الوزارة وتشكيلاتها".

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