المعارضة الإيرانية تحذر من استهداف الحرس الثوري لمخيمات اللاجئين في كردستان

2022/11/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض للنظام الايراني، اليوم الخميس، تجدد الهجمات الايرانية قريبا على مناطق متفرقة داخل أراضي إقليم كردستان، محذرا من استهداف الحرس الثوري الايراني لمخيمات اللاجئين التي تضم عشرات العائلات اللاجئة والمدنيين العزل.

وقال آمانج زيبايي، عضو اللجنة المركزية في الحزب، لـ (بغداد اليوم)، إن "لديهم معلومات تفيد بنية قوات الحرس الثوري تنفيذ هجمات لاستهداف مخيمات لللاجئين الأكراد في إقليم كردستان"، مضيفا أنه "بحسب المعلومات فأن الهجمات القادمة ستستهدف مخيمات تقع بالقرب من مواقع تابعة للتحالف الدولي بمحيط أربيل".

وكانت قوات الحرس الثوري شنت سلسلة هجمات صاروخية وجوية على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة لطهران في أربيل والسليمانية.

وتعليقا على القصف الاخير، قال وزير الصحة في الإقليم سامان برزنجي إن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون في حصيلة أولية للقصف الإيراني الذي استهدف مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض لطهران.

كما ذكر العضو القيادي في حزب "كوملة" الإيراني المعارض أن مقرات تابعة للحزب تعرضت لقصف بطائرات مسيرة في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية دون وقوع خسائر.

وحول الهجمات، قالت الخارجية الإيرانية إنها لن تتهاون بشأن أمن إيران الحدودي، وسترد على تهديدات ما وصفتها بـ"الجماعات الانفصالية" في كردستان.

وأكدت أن ردها هذا جاء بعد عدم اتخاذ بغداد وإقليم كردستان إجراءات لمواجهة تهديدات الجماعات الكردية، محمّلة الحكومة العراقية مسؤولية "منع زعزعة أمن إيران" من داخل أراضيها.

وأضافت أن "الانفصاليين الأكراد" نفذوا عمليات ضد إيران، وأن استهداف مقراتهم يأتي في إطار حق طهران للدفاع عن النفس.

في المقابل، دانت البعثة الأممية في العراق الهجمات الإيرانية على كردستان العراق، معتبرة أنها تنتهك السيادة العراقية.

وأكدت أن المخاوف الأمنية المشتركة بين العراق وإيران يجب أن تحل عبر الحوار.

ذات الموقف عبرت عنه السفيرة الأميركية في بغداد حيث أدانت الهجمات ودعت طهران لوقفها مؤكدة أنها هجمات تنتهك سيادة العراق.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الهجمات الإيرانية هي فقط "المرحلة الأولى" من هجوم عسكري إيراني ضد مواقع الجماعات "الإرهابية" في شمال العراق.

وكانت إدارة العلاقات البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عمليات ضد مواقع "الإرهابيين" في شمال العراق، وقالت "ستستمر هذه العملية بشكل حاسم حتى يتم صد التهديد بشكل فعال وتفكيك معاقل الجماعات الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة الإيرانية تحذر من استهداف الحرس الثوري لمخيمات اللاجئين في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة الإيرانية تحذر من استهداف الحرس الثوري لمخيمات اللاجئين في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).