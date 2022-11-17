السوداني يجتمع بفريق الجهد الهندسي ويصدر توجيهات عدة

2022/11/17 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بفريق الجهد الهندسي والخدمي، واستمع من رئيس الفريق إلى تقرير مفصّل عن مراحل سير العمل في المناطق التي شُرع بالعمل فيها.

واطلع السوداني، بحسب بيان لمكتبه، على "المعوقات والمشاكل التي تتطلب قرارات سريعة من أجل ديمومة زخم العمل، لاسيما أن فريق الجهد يستعد للتوسع بمهامه ليشمل مناطق جديدة".

وبارك السوداني، "جهود الفريق الهندسي رغم قصر مدّة الانطلاق بالعمل"، وحث العاملين فيه على "بذل المزيد من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".

ووجّه رئيس الوزراء، الجهات المعنية بـ"وضع حلول عاجلة للعقبات المالية، ورفد الفريق بالآليات المطلوبة، وتقسيم المسؤوليات وفق قواطع التنفيذ".

وأوعز إلى لجنة متابعة البيانات، بـ"استقبال شكاوى المواطنين ومناشداتهم، وتحديد أولوياتها بحسب الأهمية، ورفعها إلى الفريق من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، لا سيما أن وزارة التربية قد اقترحت شمول المدارس بحملة الفريق في الأعمال الانشائية والخدمية والتجهيز، في المناطق المشمولة بالأعمال الخدمية".

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