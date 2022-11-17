النزاهة: ضبط مدير بكهرباء ديالى لاختلاسه مواد وتسليمها لمكاتب نواب

2022/11/17 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ (3)

عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ وتلاعبٍ

في دوائر الكهرباء في محافظة ديالى.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنَّ

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