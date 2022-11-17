2022/11/17 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية مساء أمس...

ظهرت المقالة داعش يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية أولاً على المسلة.

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