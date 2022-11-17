2022/11/17 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xP7jqImV5XU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعفاء مسؤولين في مطار بغداد .. والسوداني لمحافظ بغداد: لا مبرر لنقص الخدمات | نشرة الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعفاء مسؤولين في مطار بغداد .. والسوداني لمحافظ بغداد: لا مبرر لنقص الخدمات | نشرة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).