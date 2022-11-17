2022/11/17 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلا هاو بار (Haw Par) في سنغافورة، عبارة عن مجمّع مترامي الأطراف تتوزّع فيه منحوتات، وتخطّه الممرات التي تصطف على جانب كل منها الأشجار، وتُقام فيه المعارض التي تركّز على المعتقدات البوذية.لكن رغم ذلك، ثمة جزء واحد فقط يرغب كل زائر بالتحدث عنه: الجحيم..وتحديدًا محاكم الجحيم العشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منحوتات تصور "العقوبات المحتملة" ما بعد الموت.. ما السر وراء "متحف الجحيم" في سنغافورة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منحوتات تصور "العقوبات المحتملة" ما بعد الموت.. ما السر وراء "متحف الجحيم" في سنغافورة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).