2022/11/17 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد بشأن عقود قانون الأمن الغذائي: -ننتظر تعليمات وزارة المالية بشأن مباشرتهم -الأمر متوقف على إكمال بيانات المتقدمين وصحة الصدور والوثائق المطلوبة -توزيع المتقدمين من صلاحية المحافظة -المحافظة لديها دوائر عديدة وسيتم توزيعهم حسب […]

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