2022/11/17 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



طلب نيابي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. طلب نيابي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. طلب نيابي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).