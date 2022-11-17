أردوغان: قد أعيد النظر في العلاقة مع الأسد بعد انتخابات 2023

2022/11/17 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل.ورداً على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري، قال أردوغان إنه لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلى بها خلال رحلة عودته من بالي.

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