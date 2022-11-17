ببادرة انسانية.. الحلبوسي يتفقَّد عائلة النائب السابق المرحوم آرام ناجي بالتيي

2022/11/17 | 16:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببادرة انسانية..رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتفقَّد عائلة النائب السابق المرحوم آرام ناجي بالتيي

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