ديالى.. وجبة جديدة من تعويضات المتضررين إثر العمليات الحربية والإرهابية

2022/11/17 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين

جراء العمليات الحربية والأخطاء

العسكرية والعمليات الإرهابية في رئاسة

محكمة استئناف ديالى، اليوم الخميس،

أسماء وجبة جديدة من المشمولين

بالقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩.

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