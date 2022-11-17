2022/11/17 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بعث مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، برقية تهنئة إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البنك المركزي.

وكتب الحميدي في برقيته، "يسرني أن أعرب عن خالص التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البنك المركزي العراق، راجياً للبنك المركزي العراقي ولبلدنا العزيز جمهورية العراق مزيداً من التطور والازدهار".

وأضاف، "متطلعاً من خلالكم إلى تعزيز أواصر التعاون بين كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومنصة بُنى للمدفوعات العربية والبنك المركزي العراقي والجهات المعنية في بلدنا العزيز جمهورية العراق".

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