المصادقة على إجراءات تعيين 6 آلاف متعاقد في وزارة الموارد المائية

2022/11/17 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، على إجراءات تعيين العقود في الوزارة.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، أن "وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، صادق على تعيين كافة موظفي العقود في الوزارة وتشكيلاتها وإرسالها إلى وزارة المالية".

وقال وزير الموارد المائية، إن "هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإكمال إجراءات تعيين المتعاقدين مع الوزارات وإرسالها لوزارة المالية لتحويلهم على الملاك الدائم".

وأضاف، أن "الوزارة اتخذت كافة إجراءات التعيين لشمول ما يقارب 6 آلاف متعاقد في الوزارة وتشكيلاتها".

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