ارباح 13 مصرفا مشاركا بمزاد العملة خلال يوم الخميس بلغت نحو 700 مليون دينار

2022/11/17 | 16:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت ارباح المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة للمبيعات النقدية نحو 700 مليون دينار عراقي خلال اليوم الخميس فقط.

وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 117 مليوناً و 140 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، بعد ان وصلت هذه المبيعات لأكثر من 250 مليون دولار خلال الاشهر الماضية .

وذهبت معظم هذه المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 82 مليوناً و 840 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 34 مليوناً و300 الف دولار.

وقام 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 111 شركة توسط.

ويبلغ الفارق النقدي بين سعر الدولار الرسمي الذي تشتريه المصارف لغرض الطلبات النقدية وبين سعره الذي تبيعه في السوق قرابة 20 دينارا للدولار الواحد، وبشرائها 34 مليون و300 الف دولار للمبيعات النقدية فهذا يعني ان ارباح الـ13 مصرفا خلال يوم الخميس فقط بلغت قرابة 700 مليون دينار.

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