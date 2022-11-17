بريطانيا تكشف عن ميزانية تقشف واقتصادها يدخل حالة ركود

2022/11/17 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – كشفت بريطانيا الخميس النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة.وأعلن جيريمي هانت الخميس […]

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