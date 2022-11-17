السعودية وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في مجالي الطاقة والدفاع

2022/11/17 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بالي بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © تصوير مشترك/ارشيف ماست ارحام سيول (أ ف ب) – اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات في مجالات رئيسية مثل الطاقة والدفاع، بينما وقّعت المملكة سلسلة اتفاقيات أحدها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمته 6,7 مليارات دولار.والتقى الرئيس الكوري […]

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