حرب أوكرانيا وصواريخ كوريا الشمالية تهمينان على قمة آسيا والمحيط الهادئ

2022/11/17 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مسؤولي مجموعة “شاروين بوكباند” في بانكوك في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © تصوير مشترك/اف ب لودوفيك ماران بانكوك (أ ف ب) – يعقد قادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك الخميس قمة مخصصة لمناقشة الأوبئة وتداعيات الحرب في أوكرانيا، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه […]

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