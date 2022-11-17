2022/11/17 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lo6psQdohqE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).