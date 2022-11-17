شاهد بالفيديو.. نفايات سوق الشعلة تفترش شوارع المنطقة



شاهد بالفيديو.. نفايات سوق الشعلة تفترش شوارع المنطقة
2022/11/17 | 16:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 6n-lH78beXA

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