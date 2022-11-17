"التواثي" تلاحق مدرسي ديالى.. والعدالة "ضائعة" تحت الحصانة العشائرية

2022/11/17 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اثارت حادثة تعرض معاون مدير تربية المقدادية بديالى الى اعتداء بالتواثي من قبل مجهولين اثناء ذهابه الى مقر عمله موجة غضب شعبية ودعوات لرفع الحصانة العشائرية عن حالات الاعتداء المتكررة ضد الكوادر التدريسية.

وقال أحد المدرسين في المحافظة باسم التميمي لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى تسجل اكثر من 30 حادثة اعتداء على الكوادر التعليمية سنويا اغلبها لاتصل الى وسائل الاعلام بعضها لفظية واخرى جسدية"، مبينا أن "هذه الاعتداءات تنتهي بتدخل عشائري لحسم الموضوع وهذا برأيي خطأ فادح".

واضاف، أن "ماتعرض له معاون مدير تربية المقدادية فعل مستهجن ويجب أن ياخذ الجناة عقابهم الرادع وان لايكون هناك اي تدخل عشائري يعطي حصانة للمعتدين في تأمين ممر امن بعيدا عن القضاء العراقي".

واشار علوان الدليمي عضو سابق في نقابة المعلمين الى أن "الاعتداء على الكوادر التدريسية لم يعد حالات فردية بل وصلت الى مرحلة مثيرة للقلق خاصة مع ما نرصده بين فترة واخرى".

واشار الى ان "الاعتداء على المعلم سببه ضعف القانون بالاساس وعدم تفعيل حقوق اهم شريحة في مواجهة الاعتداءات وترك الامور للمصالحات العشائرية التي استغلت من قبل البعض في الاساءة المتكررة".

فيما اكد مصدر امني مطلع بأن "اوامر صدرت بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على معاون مدير تربية المقدادية بالتواثي والتي تسبتت باصابات متوسطة نقل على اثرها للمستشفى".

واضاف، ان "هناك خيوطا مهمة ستقود الى اعتقال الجناة في الساعات المقبلة لافتا الى الموضوع يتعلق بملف تسوية الكوادر اي ان الفعل ليس ارهابيا وفق المعلومات".

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