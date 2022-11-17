الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من السلف

2022/11/17 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، منح وجبة جديدة من السلف لأربع فئات.

وذكر إعلام المصرف في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم) أن "مصرف الرافدين أعلن منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال انجاز معاملاتهم للذين قدموا عليها في وقت سابق من فروع المصرف".

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