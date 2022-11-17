2022/11/17 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن بدء توافد الجماهير الى ملعب جذع النخلة في البصرة لمؤازرة اللاعبين العراقيين رغم إلغاء المباراة الوديّة مع منتخب كوستاريكا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالرغم من الغاء المباراة الودية..



الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة الدولي( صور) المركز الخبري الوطني.

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