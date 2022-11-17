2022/11/17 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خاطبت وزارة المالية، اليوم الخميس، مجلس الخدمة الاتحادي بشأن درجات فئة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل. وقالت الوزارة في كتاب رسمي تلقاه / المركز الخبري الوطني/:إن “دائرة الموازنة في وزارة المالية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية: اختلاف في البيانات المرسلة إلينا من مجلس الخدمة الاتحادي المركز الخبري الوطني.

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