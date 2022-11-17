اتحاد الكرة يلغي مباراة العراق في البصرة: منتخب كوستاريكا حاول استباحة الحدود دون تقديم بيانات

2022/11/17 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن اتحاد الكرة، الخميس 11/17/2022، إلغاء مباراة المنتخب العراقي مع نظيره...

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