الاستخبارات العسكرية تعتقل ستة متهمين بينهم إرهابيين في كركوك ونينوى والانبار

2022/11/17 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس 11/17/2022، تمكن الاستخبارات العسكرية من إلقاء...

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