بالوثائق.. المالية تخاطب مجلس الخدمة بشأن الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

2022/11/17 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها عن مفاتحة وزارة المالية الى مجلس الخدمة الاتحادي بشأن الدرجات الوظيفية الخاصة بفئة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

ادناه نص الوثيقة:-

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