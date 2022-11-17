الاتحاد العراقي: إعادة مبالغ تذاكر دخول مباراة منتخبنا الوطني وكوستاريكا إلى الجمهور الرياضي

2022/11/17 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعربُ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم عن أسفه إزاء ما آلت إليه الأحداثُ الخاصّة بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم الخميس.

ويودُّ الاتحادُ أن يبينَ بأنه التزمَ بجميع بُنودِ العقد المُبرم مع الجانبِ الكوستاريكيّ بما في ذلك تقديم التسهيلاتِ اللازمة لتأمينِ إقامةِ المباراةِ وتوفير كل متطلباتِ إقامتها، وتمت تهيئةُ جميع الجوانب التنظيميّة للمباراةِ، إلا إن إصرارَ الجانب الكوستاريكيّ بشكلٍ غريبٍ ومفاجئ بعدم الموافقةِ على الدخولِ إلى أرضِ البصرة بالطرقِ القانونيّة المتبعةِ ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليمِ أي بياناتٍ إلى الجانبِ العراقيّ، ورفضه بعد ذلك بشكلٍ قاطعٍ خوض المباراةِ مع استمرارِ المحاولاتِ، والتدخل المُباشر من دولةِ رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة السيد رئيس الاتحادِ والسيد محافظ البصرة والسفير العراقيّ في دولةِ الكويت، وتذليل العقبات لإقامةِ المباراة وتقديم التسهيلاتِ الإضافيّة بنقلِ الوفد الكوستاريكيّ جواً إلى البصرة، إلا إن جميع المحاولات تمّ رفضها.

وبناءً على ما تقدمَ تمّ إلغاءُ المباراة نتيجة إصرارِ المنتخبِ الكوستاريكيّ على عدم خوضها، وسيتخذُ الاتحادُ العراقيّ جميعَ الإجراءات القانونيّة التي تضمنُ حقه في إطارِ بنود العقد والتي تفرضُ الشرط الجزائيّ على الطرفِ الذي يخل بالاتفاق.

هذا وستكون هناك تعليماتٌ مُحددة بإعادةِ مبالغ تذاكرِ دخول مباراةِ منتخبنا الوطنيّ وكوستاريكا إلى الجُمهورِ الرياضيّ من الذين اقتنوا بطاقةَ الدخول إلى ملعبِ جذع النخلة في مدينةِ البصرة الرياضيّة ستعلنُ لاحقاً، مع التنويهِ على ضرورةِ الاحتفاظِ بتذكرةِ الدخول.

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