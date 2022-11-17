كيف تتم معاقبة خيرة الخريجين وفي اهم وأصعب التخصصات ؟ ولماذا ؟

2022/11/17 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي

في عام 2017 تم افتتاح قسم هندسة تقنيات

الكترونيات الطيران حيث يمكن ان يعمل

الخريج على صيانة أجزاء الطائرة

الالكترونية والكهربائية، ولصعوبة

الدراسة وللمستوى العالي للتخصص لا

يقبل في

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