2022/11/17 | 17:22 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على ستة متهمين بينهم ارهابيون في 3 محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/17 | 17:22.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ستة متهمين بينهم ارهابيون في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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