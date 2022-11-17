"غير لائق".. كاميرا تسجل مواجهة كلامية بين رئيس الصين ورئيس وزراء كندا بسبب تسريبات مزعومة

2022/11/17 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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