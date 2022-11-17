تفاصيل لقاء السوداني مع السفير الروسي

2022/11/17 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس، ان العراق يسعى لاقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة، وذلك خلال استقباله السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، الذي حمل تحيّات القيادة الروسية الى سيادته".وبحسب البيان فأن السوداني أعرب خلال اللقاء عن "تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي العراق الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة".من جانبه اكد السفير الروسي "رغبة حكومته في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق، واستمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

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