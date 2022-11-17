وزير الداخلية يوجه بنقل ضباط مقر الوزارة من رتبة نقيب فما دون للوحدات القتالية

2022/11/17 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بنقل ضباط مقر الوزارة من رتبة نقيب فما دون للوحدات القتالية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية وجه بنقل ضباط مقر وزارة الداخلية من رتبة نقيب فما دون للوحدات القتالية".

ويأتي هذا في سياق قرارات يتخذها عبد الأمير الشمري، لإجراء تغييرات في وزارة الداخلية منذ تولي مهامه وزيرا لها في (28 تشرين الأول 2022).

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