2022/11/17 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة المعموري، اليوم الخميس، إلى التحقيق في ما وصفه بـ"التحركات المشبوهة" للقنصلية الأمريكية في كردستان.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "السفارات والقنصليات تحكمها اتفاقية دولية من ناحية تحديد ملامح عملها في البلدان المستضيفة لها وأن لا تخرج عن الأعراف وتشكل مصدرا مثيرا للقلق خاصة في الملف الأمني".

وأضاف، أن "القنصلية الأمريكية في أربيل يجري أعضائها لقاءات مشبوهة في مناطق حدودية مع إيران وتركيا ويعقدون جلسات واجتماعات مثيرة للكثير من علامات الاستفهام"، مبينا أن "هناك الكثير من المعلومات عن تحركات تجري بعيدا عن الإطار الدبلوماسي المعروف".

وشدد على "ضرورة أن تكون القنصليات الأجنبية في إقليم كردستان تحت مجهر القوات الأمنية الاتحادية والتعامل مع أي خرق وفق الصلاحيات لأن المساس بالأمن وعقد لقاءات مشبوهة يضر بمصالح الوطن، وهو خط أحمر يجب الانتباه لخطورته".

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