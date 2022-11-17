استقبال شكاوى المعذبين بسجون العراق.. هل تنصف مبادرة السوداني المظلومين؟

2022/11/17 | 17:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر آلاف العراقيين المعتقلين بتفاؤل لمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتلقي الشكاوى في حالات التعذيب بالسجون حتى تنصفهم من خلال محاسبة من عذبهم أثناء التحقيق والاعتقال وتعويضهم.

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