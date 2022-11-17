شقيقة علاء عبد الفتاح: أخبار الزيارة

2022/11/17 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شقيقة المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، إن أفرادا مقربين من عائلة الناشط المعتقل في مصر تمكنوا من زيارته لأول مرة منذ أسابيع، لكن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

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