أخطأت العنوان ايها الكوستاريكي !؟

2022/11/17 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: امير الداغستاني

"الوطن فوق الجميع"..



هذا الشعار تعلمناه

منذ زمن طويل وينطبق على كل بلدان

العالم، فما قام به الوفد الكوستاريكي

بمحاولته تجاهل قوانين العراق يعبر عن

وهمه واعتقاده المريض بان العرا

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