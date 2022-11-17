اتحاد الكرة يعد بمقاضاة منتخب كوستاريكا

2022/11/17 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم

أسفه عن عدم اقامة مباراةِ منتخبنا

الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان

مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة

الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم

الخميس.

وقال الاتحاد في

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