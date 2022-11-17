مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية: العراق

2022/11/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادوصف مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني السابق لرئاسة الجمهورية ريبير أحمد، العراق بـ"الدولة الفاشلة"، معتبرًا أنها "عامل عدم استقرار في المنطقة".وقال أحمد خلال مشاركته اليوم الخميس، في إحدى جلسات منتدى "الشرق الأوسط للسلام والأمن" الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك، إن "العراق سيبقى دولة فاشلة إن لم يتمكن من الحفاظ على سيادته"، مشيرا الى أن "الشيء الوحيد الذي يفتقده العراق هو وجود إدارة ناجحة".وكان ريبير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية قبل أن ينسحب من سباق الرئاسة على خلفية الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لترشيح عبداللطيف رشيد كمرشح توافقي، والذي فاز بتصويت مجلس النواب وخسارة برهم صالح.

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