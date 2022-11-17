جيمس ويب يلتقط صورا مذهلة لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم أوّلي

2022/11/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن صور جديدة مذهلة التقطها لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم في طور التكوّن.

ورُصدت هذه السحب البرتقالية والزرقاء التي لم تتم رؤيتها سابقاً، بواسطة أداة "نيركام" الخاصة بالتلسكوب والتي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين البشرية.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية في بيان مشترك، أنّ الضوء المنبعث من هذا النجم "يتسرّب" من فوق القرص وتحته، مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.

ويبلغ عمر النجم الأوّلي مئة ألف عام فقط وهو في المرحلة الأولى من تكوّنه، وليس قادراً بعد على توليد طاقته الخاصة.

أما القرص الأسود المحيط به والذي يماثل حجمه تقريباً حجم نظامنا الشمسي، فسيزود النجم الأولي بالمواد حتى يصل إلى "الكمية اللازمة لبدء الاندماج النووي"، على ما ذكر بيان الوكالتين.

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