2022/11/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) تشكيلة مباراة المنتخب الوطني (A) و(B) التي ستجري في ملعب جذع النخلة.

هذا وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، شطر المنتخب العراقي إلى قسمين لإقامة مباراة تدريبية يقودها المدرب الاسباني الجديد خيسوس كاساس، بدلاً عن المباراة الودية مع منتخب كوستاريكا التي ألغيت رسمياً.

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