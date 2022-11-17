العمل: أغلب العمالة السورية تدخل بطريقة غير شرعية من خلال كردستان

2022/11/17 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد باهض، الخميس، إن أغلب العمالة السورية "تدخل بطريقة غير شرعية" من خلال إقليم كردستان.

وقال باهض في حديث للصحيفة الرسمية، إن "أغلب العمالة السورية تدخل بطريقة غير شرعية من خلال إقليم كردستان، في حين أن جزءاً كبيراً منهم لاجئون في الإقليم ويتم تهريبهم إلى بغداد لغرض العمل أو التسول".

وأضاف، أن "جزءاً قليلاً منهم تمكن من الحصول على تراخيص عمل أصولية بعد استكمال الإجراءات القانونية، وعلى الرغم من ذلك فإنهم تتم متابعتهم من خلال اللجان التفتيشية التابعة للوزارة، فضلا عن وجود كفيل عراقي لكل عامل منهم".

وتابع، أن "الوزارة تقوم من خلال لجان برصد العمالة غير الشرعية أو التي انتهت إقامتها وتتم محاسبتها وإحالة صاحب العمل إلى المحاكم المختصة".

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