الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من السلف لأربع فئات

2022/11/17 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، منح وجبة جديدة من السلف لـ 4 فئات.

وقال المصرف في بيان، إنه "تم منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال إنجاز معاملاتهم التي قدموا عليها في وقت سابق من فروع المصرف".

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