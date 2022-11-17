المالية تخاطب مجلس الخدمة بشأن درجات هذه الشريحة 

2022/11/17 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

خاطبت وزارة المالية، الخميس، مجلس الخدمة الاتحادي بشأن درجات فئة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي، إن "دائرة الموازنة في وزارة المالية، خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي حول استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية الخاصة بشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل".

وأضافت أنه "وبعد إجراء عمليات التدقيق، تم تأشير اختلاف في البيانات المرسلة الى وزارة المالية على مستوى الجامعات والكليات والأقسام، وإدراج تخصيصات جديدة لم يتم إدراجها في البيانات المرسلة السابقة".

ودعت الوزارة في كتابها الى مجلس الخدمة الاتحادي، "لبيان أسباب الاختلاف والتباين المرصود في البيانات المرسلة"، مطالبةً بالوقت نفسه "بضرورة التأكيد على القوائم الصحيحة إضافة الى تفصيل البيانات المرسلة المتعلقة بقوائم حملة شهادات الدبلوم العالي وتوضيح الفترة الزمنية للقوائم (سنة واحدة أم سنتان) معادلة شهادة الماجستير، ليتسنى لدائرة الموازنة اعتمادها لغرض استكمال إجراءات منح الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة".

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