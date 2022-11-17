2022/11/17 | 18:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XTFr3gPX85U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكمارك توضح بشأن الاخبار المفبركة في مواقع التواصل التي تخص القرار 106) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكمارك توضح بشأن الاخبار المفبركة في مواقع التواصل التي تخص القرار 106) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).